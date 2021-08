Extra aandacht voor mensen die problemen hebben met lezen en schrijven

Cursus eenvoudig schrijven

In de Maand van de Basisvaardigheden is er extra aandacht voor rekenen en voor digitale vaardigheden. Taalhuis Heusden is te vinden in de bibliotheken in Drunen, Vlijmen en Heusden; elke drie weken is een inloopspreekuur, van 13.00 tot 15.00 uur. Een afspraak kan worden gemaakt via heusden@taalhuismb.nl of via 088-6050604. Wie iemand kent die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of met het omgaan met de smartphone kan mensen naar het Taalhuis verwijzen.