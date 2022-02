Extra beoordeling voor het rijexamen? ‘Kandidaten laten keuren door collega’s? Dat gaat niet werken’

Ongeveer drieduizend keer per jaar zet de examinator de auto langs de kant van de weg: de leerling rijdt te gevaarlijk. Een schrikbarend hoog aantal, vindt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Daar moet wat aan gebeuren. Dus adviseerde Emile Roemer onlangs in een rapport over het verbeteren van de kwaliteit van de rijschoolbranche om vooraf aan een examen een collega te laten toetsen of kandidaat voldoende rijvaardig is voor het afrijden.