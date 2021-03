Extra inzamelpunt: tuinafval mag vanaf zaterdag ook naar Almkerk

Hank en Dussen

De nieuwe inzamellocatie kan bovendien uitkomst bieden voor inwoners uit Hank en Dussen. Hoewel de milieustraat in Hank voorlopig gesloten blijft, kunnen zij hun tuinafval nu toch dicht bij huis kwijt. Of het afvalbrengstation in Hank in afgeslankte vorm verdergaat, is nog niet bekend. Daar zijn wel plannen voor, met name van enkele inwoners.