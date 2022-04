Extra service: gepersonaliseerde armbanden op de vrijmarkt in Waalwijk

Heusden en Kelders houden even hun adem in, tegenslag rond deal Steenen­burg niet uitgeslo­ten

DRUNEN - Óf en hoe groot de gevolgen precies zullen zijn is nog onduidelijk. Maar er kan een kink in de kabel komen bij de ontwikkeling van het Middengebied op Landgoed Steenenburg. In het uiterste geval moet de deal tussen Heusden en Jan Kelders sr. ontbonden worden.

23 april