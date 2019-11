Facelift park bij centrum Vlijmen wordt al aardig zichtbaar

Wisselstro­ken werken, files voor de Efteling zijn vrijwel opgelost

8:00 KAATSHEUVEL - 's Ochtends in een lange file om de Efteling in te komen, 's avonds in een lange file er weer uit. Dat was jarenlang het spookbeeld bij het attractiepark in Kaatsheuvel. Die tijd lijkt nu echt voorbij.