Fairytale Festival aangepaste stijl: ‘We zijn er weer’

Twee keer ging het voorjaarsfestival niet door. Nu mag het weer, met twee keer 750 bezoekers per dag en Testen voor Toegang. Wel een beetje zuur: ,,Vanaf 25 september is alles vrij, mogen festivals in de buitenlucht weer open op volle kracht. Dat hadden wij ook wel gewild. Maar het is niet anders.”

De Witte Monnik

Met een groep vrijwilligers wordt het festival deze dagen opgebouwd. Zaterdag is al uitverkocht, voor vrijdag zijn er nog een paar kaarten te koop. Vrijdag komen de dj’s Raywell en Fiësto, zaterdag is het de beurt aan de Buren van de Brandweer. ,,In de Beer Garden hebben we twee dagen house en schenken we speciaalbier”, zegt Van Halewijn. ,,Door corona hadden we tijd over. Met een brouwer uit Tilburg hebben we een eigen bier gebrouwen, De Witte Monnik.”