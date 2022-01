Fairytale Festival Kaatsheuvel start kaartverkoop: ‘Iedereen wil weer feesten’

Van Halewijn heeft er alle vertrouwen in. ,,Natuurlijk, 100 procent zeker weet je het nooit, maar we gaan ervan uit dat we open kunnen.” Het omikron-virus lijkt mee te vallen en ook de overheid snapt dat mensen niet meer te houden zijn. Mensen hebben een uitlaatklep nodig.” Bovendien is het een buitenevenement in een lentemaand. ,,Als de zon weer gaat schijnen lopen de besmettingen ook terug, tenminste dat hopen we dan maar.”