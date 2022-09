Familie De Jong viert vakantie in Villa Pardoes: ‘We genieten van deze kans, het ongedwongene’

Daneels maakt overstap van RKC naar Roda JC

Lennerd Daneels maakt per direct de overstap van RKC naar Roda JC. Het contract van de aanvaller, dat doorliep tot 2023 is ontbonden. Daneels stond dit seizoen in de eerste drie wedstrijden nog wel in de basis bij de Waalwijkers, maar in het laatste duel met Vitesse bleef hij 90 minuten op de bank.

30 augustus