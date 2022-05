Fans rouwen na dood van hardstyle DJ Delete in Waalwijk: eerste bloemen bij voordeur gelegd

Heesbeens verzet wint een slag, maar nog niet de oorlog

HEESBEEN - Of ze uiteindelijk hun zin krijgen is nog de vraag. Maar het verzet van inwoners van Heesbeen tegen de mogelijke bouw van twee bedrijfshallen op een braakliggend stuk grond in hun dorp, levert in elk geval een nieuw gesprek met de gemeente op. Ook wordt opnieuw gekeken of woningbouw mogelijk is.

27 april