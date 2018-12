Farewelltour van Fons Naterop & zijn wethouders

Politie valt woning binnen in Sprang-Capelle, bewoner aangehou­den

11:43 SPRANG-CAPELLE - De politie is maandagochtend een woning binnengevallen aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Een politiewoordvoerder laat weten dat de inval is gepleegd in verband met een lopend recherche onderzoek naar verdovende middelen. Een bewoner is aangehouden.