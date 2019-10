FC Drunen gaat de strijd aan in SBS-programma Echt Waar?!

Herinnerin­gen aan oorlog en gedenkte­kens staan centraal in boek van historicus Kees van den Oord

10:15 Zou iemand die onbekommerd baantjes trekt in zwembad De Heygrave in Vlijmen er ooit aan denken dat op die plek een mandenmagazijn heeft gestaan? Vanaf oktober 1944 diende de Box, zoals de opslagplaats in de volksmond werd genoemd, als schuilplaats toen Vlijmen net als de naburige plaatsen in de Langstraat dagenlang door de Duitse bezetter werden bestookt met granaten en bommen.