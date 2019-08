Feestavond Waalwijk Ontmoet moet verkassen naar nieuwe datum nu RKC eredivisie speelt

Sluiting dreigt voor woning Vlijmen na vondst hennepkwe­ke­rij

10:51 VLIJMEN - Burgemeester Willemijn van Hees van Heusden is van plan een appartement aan de Brederostraat in Vlijmen te sluiten. Dit omdat de bewoner in de slaapkamer van de woning ruim 150 hennepplanten had staan.