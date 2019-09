Feestelijk onthaal voor lopers van ‘De 80'

Altena bevordert hopcultuur met Hop Festival

14 september WOUDRICHEM - Wie door het Land van Heusden en Altena rijdt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen. Her en der zijn lange houten palen in het landschap of in tuinen te zien met hop. De streek was er ooit door bekend. Mede op initiatief van de stichting Hop van Altena zet men zich in om de hopcultuur weer terug te brengen.