Feestelijke bedoeling bij Foute Party in Vlijmen

VLIJMEN - Feestelijk uitgedoste bezoekers leefden zich zaterdagavond uit tijdens de Foute Party van QMusic. Het evenement, dat in het teken stond van cowboys en indianen, vond ook dit jaar plaats in Fletcher Hotel-Restaurant Prinsen.

Vier uur lang is de avond gevuld met allerlei guilty pleasures, die uitgekozen zijn door twee DJ’s van de radiozender. Ook zijn er hits van het afgelopen jaar te horen, zoals het bekende ‘Zoutelande’ van Blof. Hoewel het thema ‘cowboys en indianen’ is, zijn er toch een aantal feestgangers die zich daar niet aan hebben gehouden. Zo loopt Rick Claessen (28) uit Maaskantje rond in een kerstmannenpak. “Ik had niet gezien dat dit het thema was”, lacht hij, al schouderophalend.

Al jaren fan

Hij is niet de enige, want ook aan Masha van Os (39) is het thema niet helemaal af te lezen. Ze draagt een knalroze pruik en glitterende kledij. Ze leende haar cowboyoutfit namelijk uit aan haar jarige vriendin, met wie ze onder andere naar het feest gekomen is. Van Os zegt al jaren fan te zijn van de foute party’s van QMusic. “Ik ga er altijd heen in de Brabanthallen. De muziek is gewoon heel leuk”. Toch vindt ze het gebeuren tot nu toe lafjes. “Maar wij verwachten een hoop”.

De sfeer komt erin

Die lafheid kan eventueel met de hoeveelheid mensen te maken hebben. Groepjes bezoekers staan nog ietwat schuw in de fout aangeklede hoeken van de zaal. Gelukkig druppelt het feestvertrek al snel vol met allerlei verschillende, uitgedoste types. Vanzelfsprekend zijn er veel indianentooien en cowboyhoeden te zien. Door de boxen schalt ondertussen ‘Murder on the dancefloor’ van zangeres Sophie-Ellis Bextor, waarop de zwerm feestgangers in beweging komt. De sfeer komt erin.

Thema

Mariska van Kooten heeft speciaal gekozen voor een indianenoutfit. Samen met haar collega’s van Mikz Kinderopvang drinkt ze een biertje. “Ik vind het de laatste tijd ook heel leuk om panfluitmuziek te luisteren, dus ik heb ook echt iets met het thema”. Meerdere mensen laten weten moeite te hebben gedaan voor hun outfit. Dat is vaak ook te zien: kleding en kapsels lijken zorgvuldig bij elkaar gezocht. Zo ziet men rode sjaaltjes om de nek bij de cowboys en lange vlechten in het haar bij de indianen.