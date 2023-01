Feestelijke oud en nieuw in De Langstraat, autobranden in Veen en onrust in Rijswijk

DE LANGSTRAAT/ALTENA - In de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand is de jaarwisseling relatief rustig en zonder grote incidenten verlopen. In Veen gingen wel weer sloopauto's in vlammen op. In Rijswijk moest de ME uitrukken.