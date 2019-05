Festival Ongehoord kleurt in Elshout buiten de lijntjes

Talentvolle Heusdenaren presenteerden zich aan het enthousiaste publiek. Na de start op het erf van de melkveehouder Muskens aan de Kapelstraat was er geen houden meer aan. In groepjes wandelden de deelnemers kwiek naar zes verschillende locaties, waar totaal twaalf voorstellingen werden gegeven. In schuren en op erven werden de deelnemers op prikkelende voorstellingen getrakteerd. Muzikanten, schrijvers, dichters en performers uit de gemeente Heusden verrasten het publiek met uitdagende uitvoeringen.

Maatschappelijke betrokkenheid

In oude SRV-wagen zaten de bezoekers bil aan bil. Daar zong Berrie Kolmans het fraaie lied “De Hoskes”. Inspirerend was het bezoek aan de communiteit Hoefje Tannetje aan de Elshoutse Zeedijk. Daar deelden de priesters Huub Schumacher, Bas Rentmeester en Harry Schumacher hun glimlach en hartelijkheid. Met muziek, luchtige en verdiepende gedachten vertolkten ze hun maatschappelijke betrokkenheid. Ook bij melkveehouderij Vermeer was het raak. Daar maakte het publiek kennis met de band Southern Blues Expression.

Volledig scherm Gedachten van Myrthe van Loon en "redneckmuziek" wisselen elkaar af © Hans van den Eeden

Spanning

De aanwezigen werden met onvervalste Redneckmuziek uit het diepe Zuiden van de USA op het verkeerde been gezet. Dichtend deelde de 15-jarige dichteres Myrthe van Loon met de groep haar diepste emoties. Bij de familie Van Zeeuwen in de Kapelstraat stond de band THT met live dance music op scherp. Op dezelfde locatie werd in een roeiboot in een “wiel” door vertelster Marieline van Wely met spookverhalen de spanning opgevoerd.

Bijzonder geslaagd

De voorstellingen die vrijdag en zaterdag plaatsvonden werden door ruim 480 bezoekers bezocht. Ongehoord heeft opnieuw kans gezien om een kwalitatief belevingsfestival van Heusdense bodem neer te zetten. “Het was bijzonder geslaagd en we zijn uitermate tevreden,” aldus Stefan Korthout van de organisatie.