Fietsendief (46) opgepakt in Wijk en Aalburg

‘Verhalende spelavon­den’ in biblio­theek in Oudheusden moeten sociale contacten bevorderen

12:46 OUDHEUSDEN - In Oudheusden is voor jongvolwassenen (25-35 jaar) nauwelijks iets te beleven. Daardoor zijn er weinig mogelijkheden om sociale contacten te leggen. Daar komt vanaf vrijdag verandering in dankzij 'Spelenavonden' in de bibliotheek.