Fietsenmaker Koks in Haarsteeg stopt er mee. En dit keer echt

HAARSTEEG - Drie jaar geleden stopte Hans Koks met de verkoop van fietsenwinkel. Toch was dat niet helemaal het einde. Drie dagen in de week hield hij zijn werkplaats open, maar in januari is het voorbij. En dit keer echt. ,,Ik wilde mensen gewoon blijven helpen.”

Wielen, banden, zadels, kettingen, cranckstellen. De werkplaats van Hans Koks uit Haarsteeg ligt er vol mee. Decennialang heeft hij ze in zijn handige handen gehad om fietsen te repareren, maar in de maand december gaan al die onderdelen voor een aantrekkelijk prijsje de deur uit. Hij heeft er definitief een punt achter gezet.

Sluiten kwam er niet van

Drie jaar geleden zette Koks, die samen met zijn vrouw Jose de tweewielerzaak bestierde, de eerste stap naar een rustiger leven: de verkoop van fietsen en e-bikes werd afgestoten. Maar helemaal sluiten, dat kwam er niet van. Als bezigheidstherapie, zoals Koks het zelf bestempelde, is hij zo'n drie dagen in de week doorgegaan met het onderhouden van fietsen. ,,En ik had nog steeds plezier in de techniek. Zo lang ik het nog leuk zou vinden, wilde ik nog in mijn werkplaats bezig zijn."

Quote Zo lang ik het nog leuk zou vinden, wilde ik nog in mijn werkplaats bezig zijn. Hans Koks , Fietsenmaker

Dat impliceert dus dat de lol er een beetje van af is. ,,Dat klopt. Heeft niks met het gesleutel te maken, wel met de sociale contacten. Ik houd van mensen over de vloer. Een praatje maken, een keer lachen. Door corona is dat grotendeels weggevallen. Die heeft het laatste zetje gegeven om ermee te kappen." En: ,,Ik hoop dat er veel mensen komen. Niet zozeer om van dat spul af te komen, maar dan kan ik ze nog een keer in de ogen kijken."

Tijdperk

In 1949 begon zijn vader als rijwielhersteller in Haarsteeg, Hans volgde hem op. Het is het einde van een tijdperk. Heeft dat het uitstel nog wat gerekt? ,,Helemaal niet. Ik blijf niet hangen in nostalgie, daar ben ik te nuchter voor. Je moet je gezond verstand laten prevaleren." Zijn klanten, die per mail op de hoogte zijn gesteld dat per 1 januari de zaak definitief is opgedoekt, snappen dat heel goed. ,,Ik heb leuke reacties gehad, hoor. Ik heb ze ook altijd graag willen helpen.”

Fietsen aan de man of vrouw brengen, een fiets opkalefateren: het heeft zijn leven bepaald. Tijd voor hobby's had hij niet. Hooguit een eind gaan fietsen met zijn steun en toeverlaat, zijn vrouw Jose. ,,Hans zal zich opnieuw uit moeten vinden.", zegt ze. Er broeit al iets. ,,Golfen. Ik heb een keer een clinic gedaan. Is me goed bevallen. Je bent in beweging, en buiten. En we hebben vier kleinkinderen, die houden je ook van de straat." En die hebben fietsen - uiteraard. En die maken stukken. Dat wordt repareren. Met liefde en plezier.