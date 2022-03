Fietser (65) uit Oudheusden overleden na botsing met auto in Heusden

Agenten vinden 45 kilo MDMA en andere drugs in huis Giessen: vrijspraak voor vrouw die woning onderver­huur­de

Er is geen bewijs dat een 30-jarige vrouw wist van de aanwezigheid van harddrugs in haar huis te Giessen. Ze had de woning onderverhuurd. De rechtbank in Breda heeft haar vrijgesproken.

