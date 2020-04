Fietser aangereden en gewond achtergelaten in Waalwijk

Oeps... Groenmede­wer­ker brandt onkruid én bosjes plat in Drunen

16:20 DRUNEN - Een groenmedewerker van de gemeente Heusden heeft maandagmiddag voor wat opschudding gezorgd op de Hudsonring in Drunen. Hij was daar wat onkruid aan het wegbranden, maar zette per ongeluk ook de bosjes in de straat in de fik.