Fietser geslagen en beroofd in Waalwijk, verdachten gevlucht

Hoe groot is onrust over gaswinning in De Langstraat? De meningen zijn verdeeld

31 augustus WAALWIJK - De bewonersgroepen Niet Fracken in Waalwijk en StopGasinLoon broeden op mogelijke nieuwe acties tegen de extra gaswinning door Vermilion. Maar hoe groot is de weerstand tegen de plannen eigenlijk? Volgens Vermilion zelf valt het wel mee met de onrust onder bewoners. ,,En dat is ook niet nodig.” Frank den Braven van Niet Fracken in Waalwijk bestrijdt dat beeld met klem. ,,Het onderwerp leeft echt in de regio.”