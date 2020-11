Fietser gewond bij botsing op kruising in Drunen

‘Corona-post voor Elshout en Drunen te ver weg’

30 oktober DRUNEN/ELSHOUT- Het is ronduit onwenselijk dat inwoners van Drunen en Elshout met coronaverschijnselen ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekenden naar de huisartsenpost in Tilburg moeten, en niet langer terechtkunnen bij de post in Den Bosch, die veel dichterbij is. Zij moeten de vrije keuze krijgen zich ook daar te melden.