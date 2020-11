Fietser gewond door aanrijding op Villa Spaanse Ruiter in Waalwijk

Landbouw­voer­tuig ramt in op geparkeer­de auto, flinke schade aan omliggende tuin

15 november SPRANG-CAPELLE - Op de Heistraat in de Sprang-Capelle is een landbouwvoertuig zaterdagmiddag op een geparkeerde auto gebotst. De bestuurder verloor de macht over het stuur en ramde in op de auto waarna het voertuig tot stilstand kwam in een voortuin.