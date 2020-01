Fietser naar ziekenhuis na aanrijding op Veerweg in Waalwijk

Schone lei voor nieuw bestuur ‘de Venne’: streep door schulden

18:06 VLIJMEN/DRUNEN - Heusden gaat er vanuit dat de ‘schuld’ die stichting De Voorste Venne in Drunen bij de gemeente heeft, nooit betaald gaat worden. Formeel krijgt het donderdag aangetreden nieuwe bestuur tot 30 juni uitstel van betaling, maar afgesproken is dat de stichting daarna met een schone lei kan beginnen. Heusden schiet er daardoor minstens twee tot drie ton bij in.