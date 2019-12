Fietsers moet zorgen voor geld om weg in Drunen aan te pakken

Als de plannen die Heusden in z'n hoofd heeft doorgaan, ziet de Admiraalsweg in Drunen (vanaf De Stulp tot de Grotestraat) er over een tijdje héél anders uit. Waarbij ‘een tijdje’ korter is dan vijf jaar, het moment dat bijvoorbeeld het asfalt in de straat vervangen zou moeten worden. Want de scheuren die nu in het wegdek zitten, kunnen op zich nog wel tijdelijk verholpen worden door een nieuw laagje asfalt. Dus in principe kan een grootschalige aanpak nog wel even wachten.