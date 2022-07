Fietsers op de Middenweg moeten nog wel even geduld hebben op vrijliggend fietspad

Burgemeester en wethouders van Altena schrijven dit in een brief aan de gemeenteraad. Vooruitlopend op de aanleg zijn de afgelopen tijd al wel maatregelen genomen om de weg veiliger te maken voor fietsers. Dit mede naar aanleiding van klachten. In het najaar wordt bekeken wat de resultaten ervan zijn.

Gesprekken met grondeigenaren

Het op detailniveau in beeld brengen van het tracé blijkt veel tijd te vergen. Zo is met tal van instanties overleg nodig. En uiteraard ook met de vele eigenaren van de stukken gronden die aangekocht moeten worden. Een eerste gesprek is er geweest, maar die kunnen pas worden vervolgd als precies bekend is welke stukken grond precies aangekocht moeten worden. Naar verwachting starten de vervolggesprekken in september.

De aanleg is alleen mogelijk als het bestemmingsplan wordt aangepast. Een voorontwerp is er al en wordt in september naar buiten gebracht. Als bezwaar en beroep uitblijven, kan de planologische procedure in juli 2023 zijn afgerond. Als dat zo is, kunnen in september 2023 de feitelijke werkzaamheden beginnen, zoals het graven van een nieuwe sloot en het voorbelasten van het tracé. Dat is een half jaar later dan eerder was voorzien.