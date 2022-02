Fietsers weer vrij baan in het centrum: wachten op ongelukken of is dit paniekzaaierij?

Het kan hard gaan. Het fietsverbod op de Markt en een deel van de Stationsstraat is amper een half jaar geleden ingevoerd. Nu komt het einde van deze maatregel alweer in zicht. Een politieke meerderheid wil de fietser weer vrij baan geven op de promenade in het centrum. Of dat gevaarlijke situaties oplevert? De partijen tegen het fietsverbod zijn daar helemaal niet bang voor, de voorstanders houden hun hart vast.

Ook het college vreest voor de gevolgen als het fietsverbod wordt ingetrokken. Het maakt zich met name zorgen over de Markt, een autoluw horecaplein met terrassen. Het is in hun ogen vragen om ongelukken als wandelaars en fietsers elkaar op die plek gaan kruisen.

Quote De fietsers lijken oor het college niet belangrijk te zijn. Ze moeten gewoon makkelijk bij de winkels in het centrum kunnen komen Jan van Groos, Raadslid ChristenUnie

Hun voorkeur gaat uit naar een alternatieve fietsroute in het centrum langs de promenade, via het Unnaplein, voorbij de St. Jan en dan terug naar de Grotestraat. Het is volgens Van den Hoven een klein stukje omrijden (zo’n 170 meter, red.) voor een veel veiligere rit. Er zouden maar een kleine aanpassingen nodig om deze route aantrekkelijk te maken voor de fietser.

Maar dat voorstel is getorpedeerd door een meerderheid van VVD, ChristenUnie, SGP, Samen Waalwijk, D66 en Lijst Pouw. ,,De fietser lijkt voor het college niet belangrijk te zijn”, aldus Jan van Groos (CU). ,,Ze moeten gewoon makkelijk bij de winkels in het centrum kunnen komen.”

Quote Je moet er niet aan denken dat een kind wordt geschept door een scooter Timon Klerx, Raadslid LokaalBelang

Lokaal Belang en CDA vinden het opheffen van het fietsverbod onverantwoord. ,,Het is wachten op ongelukken.” ,,Je hebt het niet alleen over fietsers, maar ook over e-bikes en snor- en bromfietsen”, stelt Timon Klerx (Lokaal Belang). ,,Je moet er niet aan denken dat een kind wordt geschept door een scooter.”

De tegenstanders van het fietsverbod zijn niet onder de indruk van dit doemscenario. Toen de fietsers nog wel op de Markt mochten, gebeurden er nauwelijks of geen ongelukken. Ook op andere plaatsen zouden wandelaars en fietsers ook heel goed samengaan. En is de alternatieve route nou wel zoveel veiliger?

Quote Er is een nieuw verkeersbe­sluit nodig, ook met alle inspraak die daarbij hoort John van den Hoven, Wethouder Waalwijk

En dus heeft wethouder Van den Hoven nu de opdracht om het fietsverbod weer in te trekken. En dat is best pijnlijk.

Het betekent overigens niet dat de fietser meteen over de Markt kan. ,,Er is een nieuw verkeersbesluit nodig”, aldus Van den Hoven. ,,Ook met alle inspraak die daarbij hoort.” VVD-raadslid Frank Spierings vindt niet alleen de mening van winkeliers en omwonenden belangrijk, maar ook van inwoners die van verder weg met de fiets naar het centrum komen. ,,Laat de bevolking spreken.”