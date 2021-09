Fietspad bij viaducten Tuinbouwweg komt hoger te liggen; oplossing voor knelpunt

Zo is de gemeente Heusden nog steeds met enkele grondeigenaren, bewoners en bedrijven in gesprek over de aankoop van grond om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken.

Draagvlak

Het plan om een fietsverbinding aan te leggen áchter de rij (eiken)bomen is losgelaten. Veel aanwonenden vonden dat niet zo’n goed idee, omdat het fietspad dan wel erg dicht bij hun grond en huizen zou komen. Een alternatief plan bleek op veel meer draagvlak te kunnen rekenen: het fietspad komt nu op één tot anderhalve meter van de Tuinbouwweg zelf. Tussen de weg en het fietspad komt een haag. Dat gebeurt met name voor de verkeersveiligheid, aldus wethouder Kees van Bokhoven. ,,Vergelijkbaar met de Spoorlaan.”

In uiterste geval onteigenen

Het fietspad wordt ruim vier meter breed en is bedoeld door fietsverkeer in beide richtingen. Waarschijnlijk wordt asfalt gebruikt, hoewel beton volgens Van Bokhoven ook zou kunnen. Heusden heeft 1,9 miljoen euro op de plank liggen om de lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Of dat voldoende is, moet nog blijken.