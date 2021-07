Fietspad langs Middenweg in Andel pakt flink duurder uit en het duurt tot herfst 2023 voordat-ie er ligt

Volgens de gemeente is de aanleg duurder omdat het fietspad toch iets anders komt te liggen. Ook is er een nieuwe watergang nodig. ,,Dit is sterk kostenverhogend, maar past in het wensbeeld van de omwonenden. Om de inbreuk op de eigen terreinen bij bewoners of ondernemers nog verder te beperken is op meer plaatsen aan de bebouwingszijde een keerwand of langere duikerverbinding toegepast. Ook deze kosten zijn ruim hoger dan voorzien’’, schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Ook zal er grond moeten worden aangekocht om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. Verkennende gesprekken met grondeigenaren vinden deze zomer plaats. Doordat met het ontwerp rekening is gehouden met de wensen van omwonenden verwacht Altena dat er meer bereidheid is om mee te werken aan ‘minnelijke verwerving’.

Onteigeningsprocedure

Toch bestaat er volgens het college een kans dat met een of meer eigenaren niet tot overeenstemming kan worden gekomen over verkoop van grond die nodig is voor de aanleg. Er zal dan een onteigeningsprocedure gestart moeten worden. De aanleg is dan, zo verwachten burgemeester en wethouders, minimaal een jaar vertraagd.

Zonder vertraging kan er in het voorjaar van 2023 worden begonnen met de aanleg. De verwachting is dat het fietspad dan in oktober van dat jaar kan worden opgeleverd.

Al jarenlang wordt gesproken over een vrijliggend fietspad in Andel. Reden is het vergroten van de verkeersveiligheid. De afgelopen tijd zijn er al wat maatregelen genomen. Zo zijn er wegversmallingen gekomen om het verkeer af te remmen. Totdat het fietspad er ligt, houdt de gemeente de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten en doet meer aanpassingen als die nodig zijn.