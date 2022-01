Fietspad op populaire schoolroute kost 2,3 miljoen euro

De bedoeling is het fietspad in het tweede en derde kwartaal aan te leggen. Dat is niet alleen afhankelijk van de laatste grondaankoop, ook van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. Ook moet de aanbesteding nog plaatshebben.

De Tuinbouwweg is een populaire fietsroute, onder meer bij leerlingen die naar het voortgezet onderwijs in Drunen en Waalwijk gaan en bij mensen die op de bedrijventerreinen in Elshout en ‘t Hoog in Nieuwkuijk werken. Het fietspad wordt ongeveer twee kilometer lang en vier meter breed.