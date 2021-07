Fietsster aangereden door vrachtwagen als ze weg oversteekt in Waalwijk

Het leven in Woudrichem tijdens WO II leek gewoon door te gaan, maar schijn bedriegt

28 juni WOUDRICHEM - ‘Woudrichem voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’. Dat is het thema van de tentoonstelling die van zaterdag 3 juli tot en met 31 oktober te zien is in het Visserijmuseum in Woudrichem. Eerder werd de expositie vanwege corona afgeblazen.