Fietsster belandt op voorruit van auto in Waalwijk en raakt gewond

Dit ene pilletje helpt longkanker­pa­tiënt Peter te leven alsof hij niet ziek is

12:00 Peter Ververis (50) uit Woudrichem heeft longkanker. Hij zal nooit meer genezen, maar dankzij één pilletje per dag leeft hij een compleet normaal leven met zijn gezin. Ververis krijgt een medicijn op maat dat de kankercellen in toom houdt. Die behandeling is tot nu toe weggelegd voor een kleine groep patiënten. ,,Ik voel me gezond, alsof ik helemaal niet ziek ben.”