Fietsster gewond bij aanrijding met auto in Waalwijk

Man sluipt woning binnen en staat oog in oog met bewoonster in Waalwijk

WAALWIJK - Een 49-jarige bewoonster van een woning in de wijk Zanddonk in Waalwijk werd zondagavond onaangenaam verrast toen opeens een onbekende man in haar woonkamer stond. De indringer liep rustig weg, waarna een buurman alarm sloeg bij de politie.

21 november