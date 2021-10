Fietsster gewond bij aanrijding met auto in Waalwijk

Gedoneerde kunst lokt volop nieuwsgie­ri­gen naar de Wetering: al 27 werken verkocht

18 oktober LOON OP ZAND - Een groot aantal gedoneerde kunstwerken was het afgelopen weekend te zien en te koop in De Wetering in Loon op Zand. De opbrengst gaat naar twee inloophuizen voor kankerpatiënten. Bezoekers waren verrast over de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod. De verkoop liep dan ook prima.