Fietsster gewond bij ongeval in Drunen

Dieven hebben het gemunt op koplampen van Volvo's: Waalwij­kers de dupe

11:18 WAALWIJK - In Waalwijk zijn in de nacht van dinsdag 19 januari op woensdag 20 januari veertien koplampen van zeven geparkeerde Volvo's gestolen. Dat gebeurde in de St. Antoniusstraat, Stationsstraat, Hoogeinde, Vincent van Goghlaan, Esdoornstraat en Baardwijksestraat.