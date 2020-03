Fietsster gewond door aanrijding in Sprang-Capelle

‘ENG’ of ‘BENG’? Heusden kijkt later wel

10:09 VLIJMEN - Wat gaat het worden? 'ENG' of 'BENG'? Het antwoord op de vraag hóe energiezuinig basisscholen in de gemeente Heusden na een grote opknapbeurt of nieuwbouw precies moeten zijn, wordt niet vooraf al gegeven. Dat gebeurt pas later, en per school. Geld zal daarbij een belangrijke rol spelen.