Fietsster gewond door botsing met personenauto in Sprang-Capelle

Hé? Zwaluw Reizen na 95 jaar weg uit Giessen? Dat wordt wennen

30 oktober GIESSEN - Het zal even wennen worden. Giessen zonder Zwaluw Reizen. Het busbedrijf vertrekt uit het dorp waar het al 95 jaar geworteld is. Per 1 december verhuist het naar Ammerzoden, naar de plaats van KRAS busbedrijf die nog ruimte beschikbaar had. ,,Nee, het is beslist geen fusie.”