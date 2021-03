Fietsster gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Waalwijk

Terrashou­der Langstraat gooit kont niet tegen de krib

26 februari Frustratie bij de horecabazen in De Langstraat. Mensen liggen lekker bij elkaar in het park of langs het water, een ijsje, hapje of drankje d’rbij dat ZIJ hadden kunnen verkopen. Maar om nou maandag gewoon de terrassen open te gooien in het kader van ‘schijt aan alles’ ... dat gaat ze te ver.