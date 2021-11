Fietsverbod in Waalwijks winkelgebied onder vuur: wat is nu veilig of niet?

WAALWIJK - Het fietsverbod bij de promenade in de Waalwijkse Stationsstraat ligt onder vuur. Een meerderheid van de gemeenteraad wil de fietser weer vrij baan geven in het winkelgebied. Of dit gevaarlijke situaties op gaat leveren? De meningen lopen nogal uiteen.

Er is nog niet zo lang geleden een fietsverbod ingesteld op een deel van de Stationsstraat en de Markt. Alleen buiten openingstijden van winkels en horeca zijn fietsers daar nog welkom. Het verbod is een doorn in het oog van Jan van Groos, fractievoorzitter van ChristenUnie. Zijn kritiek in een notendop: als je meer mensen op de fiets wil krijgen, moet je niet een belangrijk deel van het centrum voor deze groep afsluiten.

En hij staat duidelijk niet alleen. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter zijn motie om het fietsen in de Stationsstraat en de Markt zo snel mogelijk weer ieder uur van de dag mogelijk te maken.

Quote Ga zaterdag op een terras op de Markt zitten, en kijk hoe vaak het nu al bijna mis gaat. Timon Klerx, Fractievoorzitter LokaalBelang

En dat zal toch een tegenvaller zijn voor wethouder John van den Hoven (LokaalBelang). Volgens hem heeft het fietsverbod alles te maken met veiligheid. In zijn ogen is dit toch echt meer een voetgangersgebied, en gaat de combinatie van wandelaars en fietsers onveilige situaties opleveren.

Helemaal fout

In de andere grote winkelstraat, de Grotestraat, zijn fietsers wel welkom. ,,Maar dat is een ander soort straat, met een andere sfeer en beleving”, meent Van den Hoven. ,,En leent zich meer voor de aanwezigheid van fietsers.”

Timon Klerx, fractievoorzitter van Lokaalbelang, is ook bezorgd. Hij ziet het al helemaal fout gaan als het verbod weer wordt ingetrokken. ,,Wij maken ons daar echt grote zorgen over.”

Klerx wijst er op dat het niet alleen om de ‘gewone’ fietser gaat, maar bijvoorbeeld ook om e-bikes en scooters, die straks tussen het winkelend publiek door rijden. ,,Ga zaterdag op een terras op de Markt zitten, en kijk hoe vaak het nu al bijna mis gaat. Je hoeft geen groot onderzoek te houden om te zien hoe onveilig dat wordt.”

Quote Die boodschap heb ik ook gehoord. We zullen met een verkeers­kun­di­ge kijken naar de mogelijkhe­den John van den Hoven, Wethouder Waalwijk

Zijn partij wil, net als CDA en Lijst IJpelaar, voorlopig vast houden aan het fietsverbod. Maar alle andere partijen denken daar anders over. Zij schatten de risico’s minder groot in. In andere steden worden promenades ook gedeeld door wandelaars en fietsers, en dat zou prima samen gaan. Als ze maar weten, dat ze rekening met elkaar moeten houden. Belangrijk is dat mensen makkelijk op de fiets naar de winkels in het centrum kunnen.

Alternatieve route

Het zou helemaal mooi zijn als fietsers niet meer op de promenade hoeven te zijn, omdat er een goede alternatieve (fiets)route in het centrum voorhanden is. ,,Die boodschap heb ik ook gehoord”, aldus Van den Hoven. ,,We zullen met een verkeerskundige kijken naar de mogelijkheden.”

Als de gemeente inderdaad besluit het fietsverbod in te trekken, dan is dat nog niet één, twee, drie geregeld. De procedures en inspraak bij dit soort verkeersbesluiten nemen de nodige tijd in beslag. Voorlopig zullen de fietsers dus nog wel even geweerd worden.