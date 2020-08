File na ongeluk met drie auto's op A59 bij Waspik

Inwoners Altena denken aan eerbetoon voor Marieke Lucas Rijneveld: ‘Een bankje lijkt me wel wat, met een gedicht erop’

10:44 In het Land van Heusden en Altena, waar Marieke Lucas Rijneveld opgroeide en inspiratie op deed voor haar bekroonde roman ‘De avond is ongemak, spraken we met een paar trotse literatuurliefhebbers. ‘Ze heeft absoluut geen sterallures’.