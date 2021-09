Filevorming op A59 bij Elshout: vier auto's botsen op elkaar

Na 40 jaar weer discussie over wel of geen ‘Tolweg’ door Altena

4 september ALTENA - Het nu al intekenen van een mogelijke nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein de Rietdijk in Giessen en de A27 in de Mobiliteitsvisie 2040 is veel te voorbarig. Deze mogelijke oost-west verbinding, ofwel de Tolweg, moet komende jaren eerst breed onderzocht worden, zo besloten de politieke partijen in Altena onlangs. Daarmee laait de discussie over de komst van de verbindingsweg weer op.