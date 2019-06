Finalisten koffieconcerten Utopia 30 juni in de ring

Nieuwe exploitant Werft en Wetering in Loon op Zand

20:49 KAATSHEUVEL / LOON OP ZAND - Het bedrijf Heton uit Kerkrade gaat vanaf 6 juli 2019, de exploitatie van de Werft en de Wetering, voor de gemeente Loon op Zand uitvoeren. Heton verzorgt reeds sinds 1996 de exploitatie van de binnensportaccommodaties en multifunctionele gebouwen. Nadat in 2017 de exploitant Stichting Multiculturele Centra (SMC) failliet was gegaan is het beheer in handen van Het Eindhovense Hydra Sport. Bijzonderheden over het contract heeft de gemeente nog niet bekend gemaakt.