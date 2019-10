Financiële problemen bij The White Boys, ambitieuze amateurclub zet voorzitter buiten

WASPIK - Voetbalvereniging The White Boys zet voorzitter Sebastiaan Sluijmers per direct aan de kant. Hij krijgt van de club een terreinverbod. Ook mag hij zich niet meer mengen in verenigingszaken. Zo laat de Waspikse club in een nieuwsbrief aan de leden weten. De vereniging verkeert in financiële problemen; rekeningen zijn niet betaald en er is geen geld meer om trainers en spelers te betalen.

Sluijmers zegt ‘geen mededelingen’ te doen over de situatie. Ook het bestuur van The White Boys zwijgt. ,,Ik ga daar geen uitspraken over doen, we zijn intern alles aan het bekijken”, zegt penningmeester Fons Verharen.

Hoogste niveau

Enkele maanden geleden leek het The White Boys nog voor de wind te gaan. Sluijmers kwam met een ambitieus plan om de in het slop geraakte vereniging binnen vijftien jaar naar het hoogste niveau van het amateurvoetbal te brengen. Daarbij zou er door talloze sponsors geïnvesteerd worden in de club. Met een facelift voor het complex en een vergoeding voor spelers en vrijwilligers. Met oud-international en PSV’er Theo Lucius hengelde Sluijmers een grote naam binnen als hoofdcoach voor het eerste elftal.

,,Er zijn geen middelen om de trainers en spelers te betalen”, verklaart de club in de nieuwsbrief. ,,Daarnaast zijn er nog onbetaalde rekeningen. In overleg met sponsors en leveranciers zoeken we naar een oplossing. Wij betreuren dat zeer en het spijt ons verschrikkelijk dat dit ons is overkomen.”

,,Ze zijn bezig met tot een oplossing te komen”, reageert Theo Lucius. Specifiek op de situatie gaat hij niet in. ,,Er komt een plan vanuit de club. Ik ga daar niet over, ik ga over de selectie. Of wij in de competitie blijven? Tuurlijk, waarom niet?”