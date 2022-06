Flats, een druppel muizenurine op je gezicht; Heusdens stel betaalt deel van de huur niet meer

Uitgebran­de auto aangetrof­fen op parkeer­plaats in Heusden, politie sluit brandstich­ting niet uit

HEUSDEN - Een volledig uitgebrande auto werd op de vroege donderdagmorgen aangetroffen op een parkeerplaats in Heusden. De politie sluit niet uit dat het voertuig op de Tramhaven in brand is gestoken.

