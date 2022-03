Flink gemopper over duurder parkeren in Waalwijk, maar ook begrip: prijs van 1 eurocent blijkt een ‘foutje’

Een vrouw gooit de portier van haar auto snel open. ,,Ik betaal, ik betaal”, roept ze. Pas voor de slagboom dringt het tot haar door dat vanaf vandaag nieuwe parkeertarieven in het Waalwijkse centrum gelden. Ze is gewend om één uur gratis te parkeren op het Unnaplein, maar dat is vanaf vandaag echt voorbij. De vrouw haast zich naar de betaalautomaat. De auto’s achter haar moeten even wachten. Al snel is dat een flinke rij, maar de kleine file is ook zo weer opgelost.