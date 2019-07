Flink wat bestuurders op de bon bij controles in de Langstraat: drie boetes voor vasthouden telefoon op de fiets

Te hard rijden

In Kaatsheuvel aan de Europalaan reden 19 bestuurders te hard. De hoogst gemeten snelheid daar was 87 kilometer per uur. 10 mensen droegen geen autogordel en zes brommers hadden een te hoge constructiesnelheid. Een persoon reed met een verlopen rijbewijs.

In Waalwijk vond de controle plaats aan de Wilhelminastraat. Daar reed een persoon zonder rijbewijs, een persoon droeg geen helm op de bromfiets, twee mensen hadden de lading van hun aanhanger niet afgedekt/vastgezet en vijf brommers hadden een te hoge constructiesnelheid. Ook vond in Waalwijk een controle plaats aan de Akkerlaan. Daar overtraden vier mensen de maximale snelheid, de hoogst gemeten was daar 72 kilometer per uur. Aan de Ambriosiusweg reden maar liefst twaalf mensen te hard. Daar haalde iemand zelfs de 92 kilometer per uur. Een scooterrijder had geen rijbewijs en één persoon werd beboet omdat hij onnodig lichtsignalen gaf. Hij probeerde een andere weggebruiker te waarschuwen voor de controle. Aan de Gaard hadden vier snorfietsen een te hoge constructiesnelheid en reed er ook een zonder rijbewijs.