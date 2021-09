Flinke rookoverlast door brand in Rijswijk

Na twee jaar eindelijk weer los op Fairytale in Kaatsheu­vel: ‘Goed om de depressie uit je lijf te dansen’

19 september KAATSHEUVEL - Voor het eerst in twee jaar kon het Fairytale festival in Kaatsheuvel weer plaatsvinden dit weekend. Het is beperkt in omvang. Nog meer een dorpsfeest, al komen er ook bezoekers van ver buiten de gemeentegrenzen.