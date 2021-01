Flinke schade aan auto bij brand in Drunen

RKC rekent in Heerenveen op meer bewegings­ruim­te

13 januari Het voordeel van het drukke wedstrijdprogramma in januari is dat de nare nasmaak van een nederlaag snel weggespoeld kan worden. Vijf dagen na de teleurstellende thuisnederlaag tegen ADO Den Haag (0-1) wacht RKC donderdagavond (aftrap 18.45 uur) de volgende klus in Heerenveen.