Flinke schade aan woning in Heusden na ontploffing met zwaar vuurwerk

Is Waalwijkse woontoren te kolossaal? De meningen lopen uiteen

11 mei WAALWIJK - Er is niks mis met de hoogte of grootte van het toekomstige appartementencomplex aan de Kasteellaan in Waalwijk, stelt het Waalwijks college. Bewoners van de straat Loondonk verzetten zich tegen de woontoren. Maar het college vindt een gebouw van 33 meter op deze plek ‘stedebouwkundig aanvaardbaar’.