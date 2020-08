Footvolleybaltoernooi in Werkendam opmaat naar groter ideaal

Zaterdagmiddag, even na tweeën. Plotsklaps valt de regen met bakken uit de hemel. Ineens zijn vijf van de zes volleybalvelden van Beachsportvereniging Werkendam verlaten. Vier meiden trotseren de bui, tikken de bal met voeten en hoofd naar elkaar toe en over het net.

Ze spelen footvolley, een tak van sport die in Nederland op slechts een paar plaatsen echt voet aan het witte zand heeft gekregen. Vandaag hebben 24 seniorenteams en vijf jeugdtweetallen vanuit onder meer Breda, Aalsmeer en Amsterdam zich in Werkendam verzameld om er een toernooi te spelen.

Zomersport bij uitstek

Voetvolley staat organisatorisch in de kinderschoenen. ,,Maar het is wereldwijd heel erg populair”, zegt Philip den Haan, trainer van de jeugd van de gastheer. ,,Zeker in Brazilië, Spanje en Mexico.” De zomersport bij uitstek zou volgens Den Haan net als beachvolleybal niet misstaan op de Olympische Spelen. ,,Maar dan moet het wilde eraf, meer georganiseerd worden gespeeld. In Nederland zou het mooi zijn als de volleybalbond zich over footvolley zou ontfermen, samen met NOC*NSF.”

Dat Werkendam zich heeft opgeworpen als organisator van dit toernooi is niet meer dan logisch, vindt voorzitter René van der Giessen. ,,Een behoorlijke groep footvolleyballers traint hier regelmatig.”

Geen noodkreet

De vereniging wil zich ook graag op een andere manier profileren. ,,We zijn begonnen met beachvolleybal, maar dat wereldje is erg klein. Daardoor blijven te veel velden onbenut. Dus is ervoor gekozen om meer met zand gerelateerde sporten aan ons te binden. Nee, het is geen noodkreet, dat we het anders financieel niet zouden redden. We hebben de faciliteiten, waarom zouden die niet voor andere sporten gebruiken?” Tijdens de corona ontdekten meer sporten ‘Werkendam’. ,,Badmintonners hebben hier getraind en de karateclub, op het grasveld achter de velden.”

Dat gras, zo is het plan, moet op termijn verdwijnen. Van der Giessen: ,,We willen een beachsoccerveld aanleggen. Tegelijkertijd kun je dat veld ombouwen tot drie beachvolleybalvelden. Dan hebben we er negen. Je moet er namelijk minimaal acht hebben om een NK te mogen organiseren. Ja, dat zijn we inderdaad van plan.” Dit weekend werd dat NK zoals gewoonlijk gespeeld in Scheveningen.